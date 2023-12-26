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Gündem
AA 26.12.2023 14:41

Aile Bakanlığı'ndan Ataklı hakkında suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız, onlara dil uzatanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bakanlık olarak, Can Ataklı ile ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Aile Bakanlığı'ndan Ataklı hakkında suç duyurusu
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Gaziantep'te, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Göktaş, kentte ilk olarak, 23 Aralık'ta, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı ziyaret sonrasında bir gazetecinin, "Can Ataklı'nın şehit aileleri aleyhindeki söylemlerine" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun" diyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak, bizim boynumuzun borcu. Bugün de şehidimizin ailesi ile bir aradayız. Bazı kendini bilmezlerin, bu tür söylemlerde bulunması, bizlerin canını acıtıyor. Bizler, şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız, onlara dil uzatanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizden ve gazilerimizden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Can Ataklı ile ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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