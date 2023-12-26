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TRT Haber 26.12.2023 11:41

Bakan Tunç: Vekillerimizin terörle mücadelede devletin, milletin yanında olması gerekir

Adalet Bakanı Tunç, DEM Partililerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili soruya, "Siyasetçilerimizin terörle mücadele noktasında devletin yanında olması gerekir. Mecliste çok sayıda dokunulmazlık dosyası var. Bu dosyalarla ilgili hangi kararların verileceğini meclisteki komisyonlar karar verecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç: Vekillerimizin terörle mücadelede devletin, milletin yanında olması gerekir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralı askerlere ise acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

TBMM'deki dokunulmazlık dosyaları

Bakan Tunç, TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili, "Terörle mücadelemiz devam edecek. Terörün maşasını tutanlarla da mücadelemiz devam edecek. Terörün konuşulduğu yerde insan hakları konuşulamıyor. TBMM'deki vekillerimizin devletin, milletin yanında olması gerekir. Milletin beklentilerine uygun sözler söylemek gerekir. Terörü destekleyen sözler söylerseniz bu konu yargıya intikal eder. Yaklaşık 800 dokunulmazlık dosyası var büyük bölümü terörle ilgili. Karma komisyonlarla ilgili kararları komisyonlar verecek. DEM Parti'nin Diyarbakır'daki olayıyla ilgili 52 şahıs gözaltına alındı. Orada suç teşkil eden hususlar söz konusu" dedi.

Anayasa Mahkemesi ile ilgili soruya Bakan Tunç, " AYM'nin kararlarıyla ilgili bazı tartışmalar oluştu. Anayasa maddeleri değişmediği sürece bu hükümlerin uygulanması lazım. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da Anayasa'ya bağlı olacak. AYM'nin de Yargıtay'ın da uygulamak zorunda olduğu bir anayasa var" açıklamasını yaptı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili Bakan Tunç, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Araç sürücüsünün asli kusurlu, kuryenin tali kusurlu olduğu raporu geldi. Bu netice çerçevesinde dava açılarak soruşturma devam edecek. Yargımız, vatandaşımızın hakkını ve hukukunu koruyacaktır. Bilirkişi raporu çerçevesinde iddianame hazırlanacak. İlgili kişi de yurt dışından gelerek ifadesini verecektir"

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