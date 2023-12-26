Suriye sınırında 2'si terörist 18 kişi yakalandı

Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."