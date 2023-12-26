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Gündem
AA 26.12.2023 12:03

Suriye sınırında 2'si terörist 18 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ, birinin ise PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Suriye sınırında 2'si terörist 18 kişi yakalandı

Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." 

 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Suriye DEAŞ PKK/KCK
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