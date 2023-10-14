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Gündem
TRT Haber 14.10.2023 12:37

Ağrı'da yakalanan teröristleri Yeşil Sol Parti milletvekili getirmiş

Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen 1 kişi yakalanarak tutuklandı. Teröristleri Ağrı’ya getiren aracın Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi.

Ağrı'da yakalanan teröristleri Yeşil Sol Parti milletvekili getirmiş

Ağrı'da yürütülen operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist ile BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı bir kişi yakalanarak tutuklandı.

BTÖ’nün kırsal kadrosuna katılacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

Milletvekili aracıyla gelmişler

Yapılan kontrollerde her iki şahsı da Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi.

Şoför Y. N. tutuklandı.

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

 

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