Ağrı'da yakalanan teröristleri Yeşil Sol Parti milletvekili getirmiş

Ağrı'da yürütülen operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist ile BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı bir kişi yakalanarak tutuklandı.
BTÖ’nün kırsal kadrosuna katılacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.
Milletvekili aracıyla gelmişler
Yapılan kontrollerde her iki şahsı da Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi.
Şoför Y. N. tutuklandı.
Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
AĞRI’DA SINIR ÖTESİNE KAÇMAYA ÇALIŞAN— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2023
1️⃣ BTÖ ÜYESİ,
1️⃣ BTÖ’YE KATILACAĞI DEĞERLENDİRİLEN TERÖR BAĞLANTILI KAYIP ŞAHIS
YAKALANARAK TUTUKLANDI❗️
Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B.… pic.twitter.com/Flpgvwey46