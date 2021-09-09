Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ağrı'da, ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını belirtti.

İlk doz aşı oranıyla Ağrı'nın mavi iller arasında yerini aldığını ifade eden Koca, "Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. COVID-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun." ifadelerini kullandı.

Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.