Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.
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