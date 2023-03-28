Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ağıralioğlu İyi Parti'den istifa kararı aldı
Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti'den istifa etti. Ağıralioğlu yarın Meclis'te basın toplantısı yapacak.
İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den görüşme talep etti. Edinilen bilgiye göre Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nun görüşme talebini reddetti.
Ağıralioğlu, yarın saat 14.00'te istifası ile ilgili Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyecek.
İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sert sözlerle eleştirmişti.
Partisinin de mensubu olduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamıştı.
Etiketler: İyi Parti Seçim 2023
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