Hafif Sağanak Yağışlı 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.05.2024 13:34

Güneş enerjisi kurulu gücünde rekor artış

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisanda önceki aya göre yaklaşık 1,3 gigavat artış kaydederek rekor kırdı.

Güneş enerjisi kurulu gücünde rekor artış

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisan sonunda önceki aya göre 1,3 gigavat artışla 13,9 gigavata ulaştı. Böylece, Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünde bir ayda rekor kapasite artışı gerçekleşti.

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık veriyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişikliğin söz konusu artışta önemli rol oynadığını söyledi.

Önceki yönetmeliğe göre lisanssız elektrik üretim tesisleriyle tüketim tesislerinin aynı dağıtım lisansı bölgesinde bulunması gerekirken bu kısıtlamanın kaldırıldığını anımsatan Erkan, ilgili tesislere, üretim fazlasını satma imkanı tanındığını ifade etti.

Tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapabildiği bilgisini de paylaşan Erkan, "Bu düzenleme ile kurulumlar hızlandı. 100 ila 500 megavat hatta daha büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Bu artışın lisanssız santrallerin devreye girmesiyle görüldüğünü düşünüyoruz." dedi

Erkan, Avrupa Birliğinin "Yeşil Mutabakat" programı çerçevesinde Türkiye'nin sanayi sektörünün de üretim yaparken karbon salımı yapmayarak veya nötrleyerek faaliyet göstermeyi amaçladığını, ihracat yapan firmaların ihtiyacı olan elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yöneldiğini aktardı.

Fabrikaların karbon ayak izini düşürmesinde en hızlı yollardan birinin bu olduğunu ifade eden Erkan, "Bu sebeple özellikle ihracat yapan firmalar 1 Ocak 2026'dan önce elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için lisanssız güneş santralleri kurmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, bu gelişmelerle ilerleyen zamanlarda güneş enerjisi kurulu gücünde yeni rekor artışların olacağına dikkati çekerek, "Yatırımcıların aldığı çağrı mektupları neticesinde yüksek güçlerde santraller devreye girecek ve artışlar hız kesmeden devam edecek. Sayın Bakanımızın dile getirdiği her yıl 3,5 gigavat güneş ve 1,5 rüzgar santrali devreye alma hedefine bu şekilde çok rahat ulaşabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Enerji Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji
Sıradaki Haber
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Gazze'nin güneyinde internet hizmetleri kesildi
14:44
New York'ta Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek
14:21
Hakkari'de minibüs takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
14:14
Olası depremlere karşı yapılarda nemlenme uyarısı
13:33
"Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" geliştirildi
13:16
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı
Mardinli anneye 700 gram doğan bebeği 139 gün sonra Anneler Günü hediyesi oldu
Mardinli anneye 700 gram doğan bebeği 139 gün sonra Anneler Günü hediyesi oldu
FOTO FOKUS
Tesislerin hedef alınması nedeniyle Gazze'de çöpler aylardır toplanamıyor
Tesislerin hedef alınması nedeniyle Gazze'de çöpler aylardır toplanamıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ