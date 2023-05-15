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Gündem
AA 15.05.2023 16:46

Ağbaba: İkinci tura çok daha iyi hazırlanacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura daha iyi hazırlanacaklarını belirterek, "İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız, milletimize anlatacağız" dedi.

Ağbaba: İkinci tura çok daha iyi hazırlanacağız
[Fotograf: AA]

Ağbaba, Güzelbahçe Belediyesinin Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kurduğu konteyner kentte, gazetecilere seçimi değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının Malatya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Ağbaba, Malatya'da şu anda çok az oyla ikinci milletvekilini çıkaramadıklarının gözüktüğünü ifade etti.

Ağbaba, seçime ilişkin hukukçu arkadaşlarıyla incelemelerinin devam ettiğini, şikayet ve itirazları ilgili yerlere ilettiklerini anlattı.

Depremin ilk gününden bu yana sahada olduklarını ve insanların yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getiren Ağbaba, 6 Şubat'taki depremlerin Malatya'ya etkilerinin kamuoyuna yansımasında büyük emeklerinin olduğunu ifade etti.

"Bir balkon konuşması yapıldı ama bütün Türkiye biliyor ki kazanamadı, adam kazanamadı" diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"İkinci tura hep beraber çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız, milletimize anlatacağız. Milletimize bu insanların yaptığı ile bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yine burada sizlerle olacağız."

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