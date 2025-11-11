Ağaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri iddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Sukas'ın göreve geldikten sonra "tam bir teslimiyet duygusuyla" hareket ettiği kaydedildi.

Sukas'ın, İmamoğlu suç örgütü içerisinde kurulan "Sistem" isimli yapıya finansal destek sağlamak için Ağaç AŞ ile iş yapan müteahhitlerden, yaptıkları işle orantılı olarak düzenli bir şekilde rüşvet talep ettiği anlatılan iddianamede, elde edilen bu rüşvet gelirlerinin bir kısmının şüphelilerin şoförleri tarafından Capacity AVM otoparkında teslim alındığı, "imar ve ruhsat" işlerinden sorumlu örgüt yöneticisi Ertan Yıldız aracılığıyla "Sistem" isimli yapıya aktarıldığı ifade edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık Gürgen, toplanan paraların kişisel menfaat, seçim harcamaları ve Ekrem İmamoğlu'nun giderlerinin finanse edilmesi amacıyla kullanıldığını iddia etti.

Gizli tanık, bu yöntemle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 8 milyon lira toplandığını, ayrıca Çağlayan Tarım adlı firmanın 70 bin dolar rüşvet verdiğini ileri sürdü.

Gürgen, İmamoğlu'nun birkaç kez Ağaç AŞ'ye geldiğini ve 2023 seçim sürecinde yeterli maddi destek sağlanmadığı gerekçesiyle şüpheli Ali Sukas'a kızdığının kurumda bilinen bir durum olduğunu da öne sürdü.

İddianamede, müteahhitlerin de beyanlarında, rüşvetin talep ediliş gerekçelerini sormaları üzerine şüpheli Sukas'ın genellikle, "Bizi yukarıdan sıkıştırıyorlar, Ertan Yıldız talep ediyor, seçim desteği, yukarısının çok ciddi baskısı var." gibi gerekçeler sundukları kaydedildi.

Rüşvet ve usulsüzlükler anlatıldı

İddianamede, yapılan ihalelerin ve alımların, suç örgütü tarafından nasıl organize edildiğinin en büyük göstergelerinden birisinin, şüpheli Dinçer Kantar'ın şu ifadesi olduğu belirtildi:

"2024 yılında Ağaç AŞ'de yaklaşık 54 milyon lira bedelli bir ithal torf alımı ihalesi yapılacaktı, ihalelerle ilgili bizden de teklif istenildiği için bilgim oldu ve bu konuda çalışma yürüterek m3 başına 2 bin 600 lira teklif verdim. Daha sonra beni Ümit Polat arayarak Ağaç AŞ'ye çağırdı ve en uygun teklifi bizim verdiğimizi, ancak bu fiyatı revize etmem gerektiğini m3 başına 2 bin 930 lira teklif vermemi, arada kalan 330 liralık farkı da kendilerine ödemem gerektiğini, bu durumdan yine genel müdür Ali Sukas'ın haberinin olduğunu, bu paranın İştirakler Daire Başkanlığına gideceğini söyledi. Ben de Ümit Polat'ı arayarak bunu kabul ettiğimi söyledim ve tekrardan m3 başına 2 bin 930 lira teklif verdim. Bu ihaleyi DY Grup olarak biz kazandık."

Kantar ifadesinde ayrıca, 2024 yılı boyunca Ağaç AŞ'den toplamda yaklaşık 104 milyon lira civarında iş aldığını, işlerdeki karının yüzde 15-20 civarlarında olduğunu belirterek, örgütün almış olduğu işlerden elde ettiği karın 4'te 1'ini kendisinden geri aldığını kaydetti.

İddianamede ifadesine yer verilen Ağaç AŞ satın alma müdürü şüpheli Ümit Polat ise "Ali Sukas'ın 2024 yılı yerel seçimleri öncesi Ağaç AŞ'de iş yapan firmalardan sözleşme bedellerinin yüzde 10'luk kısmını getirmeleri konusunda firma yetkilileriyle görüşmemi istedi. Kendisine böyle bir görüşme yapmayacağımı beyan ettim. 'Ben istemiyorum yukarıdan böyle istiyorlar.' dedi. Bahsettiği yukarının kim veya kimler olduğunu bilmiyorum. Ancak sektörde yüzde 10 gibi bir oran sürekli konuşuluyordu." beyanında bulundu.

2025 Ocak-Nisan döneminde Ağaç AŞ tarafından yaklaşık 700-800 milyon lira tutarında yapılan alımların, ihalesi yapılmadan ve stoklarda yeterli ürün bulunmasına rağmen fahiş fiyatlı alımlar olduğunu belirten Polat, "Piyasa fiyatı ebadına göre reelde 90-120 bin lira olan ağaçlar 250-280 bin lira gibi fiyatlardan alınmıştır. Bu fahiş fiyatlı alımların çoğu sektörde herkesin Ali Sukas'la yakın olduğu bilinen firmalar üzerinden gelen ürünlerdir. Ocak-nisan aralığında bu firmalar adına ülkeye giren tırların giriş tarihleri ile bu ürünlerin alımının yapıldığı tarihler incelendiğinde ihale yapılmadan ürünlerin alımının yapıldığı anlaşılacaktır." iddiasında bulundu.

2024'te lale soğanı 55 eurodan alınmış

Benzer bir usulsüzlüğün 2024'teki lale soğanı alımında da yaşandığını aktaran Polat, şu beyanlarda bulundu:

"(Lale soğanı) Dosya önüme 148 milyon TL olarak geldi, euro 55 TL olarak hesaplanmıştı. O zaman genel müdür defalarca 'Hollanda'da bu sene üretimde sıkıntı olduğunu, lale fiyatlarının geçen seneye göre euro bazında neredeyse üç misli arttığı yönünde söylemlerde bulundu. Tamer Gümüş'e laleleri ayırttırdığını, firmanın sözleşme ve ön ödeme yaptığını, ondan almamız gerektiğini' söyledi. Biraz araştırınca soğanlı bitkileri o gün ki kurdan hesapladığımızda maksimum 60-65 milyon TL aralığında alabileceğimizi hesapladım. Sektörün güçlü firmalarından ve Hollanda'daki üretici firmalardan yaklaşık maliyet öncesi fiyat teklifi istedim. Yaklaşık maliyet 90 milyon civarında oluştu, bu da çok yüksek bir rakamdı, bir şey yapamıyorsam da içinde olmayayım düşüncesiyle ben bu dosyayı imzalamamak için zaten var olan şiddetli sırt ağrısı şikayetiyle doktora gittim, rapor aldım ve o dosyanın ihale tarihinde şirkette bulunmadım."

Polat, 2023 yılı haziran ayında 24,6 milyon lira değerinde meşe ağacı ve 68 milyon lira tutarındaki sulama tesisatı alımlarında da usulsüzlükler yaşandığını ifade etti.

İddianamede, şüpheli Tamer Gümüş'ün de beyanına yer verildi. Gümüş, Ağaç AŞ'deki bazı yöneticilerin seçim öncesi kendisinden para talep ettiğini belirterek, 2024 yerel seçimlerinden birkaç ay önce, Ağaç AŞ satın alma müdürü Ümit Polat'ın, "seçim için yukarıdan baskı var, destek vermezsen Ağaç AŞ'de iş alamazsın." diyerek kendisini tehdit ettiğini ve bu nedenle 30 bin euroyu Kavacık'taki ofisinde Polat'a teslim ettiğini iddia etti.

Gümüş ayrıca Polat'ın, eşi Ümran Polat adına THY'den elite üyelik, uçak bileti, Boyner ve A101 hediye kartları gibi kişisel taleplerde bulunduğunu, bu isteklerin yerine getirilmemesi halinde ödeme geciktirme ve iş iptali tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

İddianamede, kolluk araştırmasında da Gümüş'ün sözünü ettiği THY elite üyelik talebine ilişkin kayıtların bulunduğu kaydedildi.