Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afrin’e füzeli saldırı: 3 sivil yaşamını yitirdi
PKK/YPG terör örgütü Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkeze 13 füze fırlattı. Biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. 4 sivil yaralandı.
Hatay Valiliği’nin açıklamasına göre saldırı 14.30’da oldu. PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkeze 13 füze atışı yaptı.
İlk bilgilere göre biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. 4 sivil yaralandı. Saldırı ile soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.
Etiketler: Afrin PKK/YPG Son Dakika
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