Hatay Valiliği’nin açıklamasına göre saldırı 14.30’da oldu. PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkeze 13 füze atışı yaptı.



İlk bilgilere göre biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. 4 sivil yaralandı. Saldırı ile soruşturma başlatıldı.



Açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.