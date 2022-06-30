İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Nisan 2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde SMO mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden 3'ünün Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandığı belirtildi.

Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 Özgür Suriye Ordusu mensubu PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti.

Örgüt mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir tır dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmıştı.

Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi. Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.