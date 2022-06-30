Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini belirtti.
Bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini aktaran Koca, "Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." dedi.
Etiketler: Son Dakika Maymun Çiçeği Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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