Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgeye 14 milyon acil yardım ödeneği gönderildi

[İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da AFAD dağıtım deposunu ziyaret ederek çalışmalara katılmıştı. Fotoğraf: AA]

Açıklamada, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon, Malatya Valiliği emrine de 7 milyon lira olmak üzere toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği aktarıldı.

Yardımların 27 milyon lirası SMS'ten

Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısının da artırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda şu ana kadar, banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636 lira, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 TL olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 TL yardım toplanmıştır."

Psikolojik ve sosyal destek için personel sayısı 286'ya çıkarılacak

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışmalar için süreç boyunca toplam 5 bin 702 kişinin çalışmalara katıldığı ifade edilen açıklamada, bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısının 286'ya çıkarıldığı bildirildi.

180 bina acil olarak yıkılacak

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"372 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Elazığ'da 95 bin 172 öğün, Malatya'da ise 50 bin 400 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1030 teknik personelin çalışması sonucunda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu belirlenmiştir."