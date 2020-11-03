Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 depremde hasar gören binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Hasar gören ve girilmesi yasak olan binalara vatandaşlar yaklaştırılmıyor.

Dün öğlen saatlerinde yıkımı başlanan Yılmaz Erbek Apartmanında çalışma yapan AFAD ekipleri, kontrol sırasında yere düşen Türk bayrağını, bulunduğu yerden kaldırdı.

Ekiplerin hassas davranışı, vatandaşların takdirini topladı.