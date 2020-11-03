Haber Giriş: Kaynak: DHA
AFAD’dan bayrak hassasiyeti: Düştüğünü görünce alıp kaldırdılar
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, deprem sonrası hasar gördüğü için kontrollü yıkımına karar verilen bir binada yürütülen çalışmalar sırasında, apartmandan düşen Türk bayrağı, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.
Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 depremde hasar gören binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Hasar gören ve girilmesi yasak olan binalara vatandaşlar yaklaştırılmıyor.
Dün öğlen saatlerinde yıkımı başlanan Yılmaz Erbek Apartmanında çalışma yapan AFAD ekipleri, kontrol sırasında yere düşen Türk bayrağını, bulunduğu yerden kaldırdı.
Ekiplerin hassas davranışı, vatandaşların takdirini topladı.
Etiketler: AFADSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 16:50
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