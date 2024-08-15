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TRT Haber 15.08.2024 17:15

AFAD’dan 'ateş yakmayın' uyarısı

Türkiye'de, ardı ardına gelen yangın haberlerinin ardından afeti önleme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. AFAD, vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajla açık alanda ateş yakılmaması ve yakanların 112’ye bildirilmesi uyarısında bulundu.

AFAD’dan 'ateş yakmayın' uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya’da sıcaklığın yarın 41 dereceye, sonraki gün ise 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Sıcaklıkların yüksek seyrettiği kentle ilgili olarak AFAD tarafından ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderildi. Gönderilen SMS’te şu ifadelere yer verildi:

Orman Genel Müdürlüğü’ne göre 10 gün boyunca meteorolojik nedenlerle vatandaşlarımızın açık alanda ateş yakmamaları, yakanları uyarmaları ve 112'ye bilgi vermesi rica olunur.

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AFAD Antalya Orman Orman Genel Müdürlüğü
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