Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'da yaşayan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvetlerine ait bir uçağın, arama kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği belirtildi.

Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildi. pic.twitter.com/7JwWej0rES — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2020

TSK'ya ait uçak, Ankara'dan havalandı.