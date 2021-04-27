İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), daha küçük yaşlardaki gençlerin de gönüllü olabilmesi için bir çalışma başlattı.

Buna göre daha önce gönüllü olmak için aranan 18 yaş sınırı 15'e düşürüldü.

Saha eğitimlerini de içeren "destek AFAD gönüllüsü" olmak için ise 18 yaşında olma şartı devam edecek.

2019 yılından bu yana 293 bin başvuru

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak.

İlk eğitimlerini de çevrim içi alabilecek.

2019 yılında uygulamaya alınan AFAD gönüllülük sistemine bugüne kadar 293 bin kişi başvurdu.

Üç ayrı seviyede sınıflandırma

Afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak AFAD gönüllüleri, yetkinlikleri ile aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılacak.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

"Uzaktan eğitim yoluyla sisteme katılan "temel AFAD gönüllüsünden", profesyonel ekiplere destek olacak "destek AFAD gönüllüsüne" ve profesyonellerle koordineli çalışacak "uzman AFAD gönüllüsüne" uzanan bir gönüllülük süreci bulunuyor."