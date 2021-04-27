Pençe-Yıldırım operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Çalım’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak.
Kahraman şehidimizin saldırıya uğradığı bölgede tespit edilen 1 PKK’lı terörist, silahlarıyla beraber kaçamadan etkisiz hâle getirildi. Teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı olduğu belirlendi.
Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."
- 12:43
- 12:53
- 12:44
- 12:57
- 12:18