Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe operasyonların etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye yükseldi. Mağaraya gizlenen teröristlere yönelik hava harekatı kameraya yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde geçreçkeştirdiği Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK’lı teröristlere darbe üstüne darbe vuruluyor.
Havadan tam isabet: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Komandoları arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.
1️⃣ Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.https://t.co/mFBkhDgt48#MSB #TSK pic.twitter.com/P5zeHxGlgA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2021
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