Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde geçreçkeştirdiği Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK’lı teröristlere darbe üstüne darbe vuruluyor.

Havadan tam isabet: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Komandoları arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.