Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD: Depremden etkilenen bölgelerde 24 bin 443 personel görev yapıyor
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 24 bin 443 personelin görev yaptığını açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çok sayıda kişi enkazdan çıkarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında 24 bin 443 personel görevlendirildiğini bildirdi.
Etiketler: AFAD Deprem Kahramanmaraş
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