Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da da etkili oldu.

05.34 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden ilk açıklamayı yaptı.

05.38'de İçişler Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'ta basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu 4'üncü seviye alarm verildiğini duyurdu.

05.43'de tüm il AFAD Müdürlükleri arama kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edilmeye başlandı.

06.08'de Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tüm Türkiye’yi kan bağışına davet etti.

07.38'de Türk Kızılay, deprem bölgelerine yardım malzemesi sevkiyatına başlandığını duyurdu.

08.21'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilin belediye başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

08.52'de Emniyet Genel Müdürlüğü, arama-kurtarma çalışmaları için ekipleri seferber etti.

11.44'te Türkiye'deki tüm spor ligleri tatil edildi.

13:24 Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde 2. deprem meydana geldi.

15.36'da İHA’lar ile deprem bölgesinde arama-kurtarmada koordinasyon sağlanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

17.02'de tüm okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi.

18.52'de TSK, Doğal Afet Kurtarma Taburlarını, Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’a gönderdi.

20.31'de Hatay'daki yaralıların, Deniz Kuvvetleri'ne ait "İskenderun Gemisi" ile Mersin'deki hastanelere sevk edileceği bildirildi.

20.37'de Milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımızın yarıya çekileceğini duyurdu.

21.12'de AFAD, deprem bölgesine 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildiğini açıkladı.

23.46'da enkazlardan 7 bin 340 kişinin sağ çıkarıldığı belirtildi.

04.28 Arama kurtarma çalışmalarına katılanların sayısı 16 bin 400'yükseldi. Afet bölgesine 24 saatte 65 bin çadır, 300 bin battaniye ve ısıtıcı gönderildi.