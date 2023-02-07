Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Toplam 3 bin 419 teyit edilmiş kaybımız var, 20 bin 534 de yaralımız var. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda, yıkık bina sayımız da 5 bin 775. Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların içinde 6 ve üzeri 3 depremimiz var, 24 deprem de 5-6 arası. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kış şartları sadece bölgedeki 10 ilimizle ilgili de değildi bu diğer bölgelerimizde de tipinin de yoğun olduğu bölgeler yolların kapanması hava şartlarıyla mücadele etmemizi de beraberinde getirdi.

"12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcut"

Arama kurtarma sayıları itibariyle bugün, şu an itibariyle tüm illerimizde 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Kahramanmaraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, 1314'ü Gaziantep'te, 1721'i Adıyaman'da, 687'si Osmaniye'de, 119'u Adana'da, 562'si Diyarbakır'da, 100'ü Şanlıurfa, 41'i Kilis ve 1912'si Malatya'da... Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar oldukça başarılı şekilde yürütüldü. Bu illerimizdeki durum oldukça iyi. Diğer illerle alakalı yine bu arama kurtarma çerçevesinde sağlıkla ilgili 946 ambulans, 239 UMKE timi ve yine ambulans uçaklar ve ayrıca 1947 UMKE personeli de toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmaktadır sahada. An itibariyle toplam sahada fiilen çalışan personel sayımız 24 bin 443'tür. Tabii iş makinaları konusu son derece önemli, kritik. Arama kurtarma ekipleriyle ilgili burada da 5 bin 19 iş makinemiz fiilen sahada. Arama kurtarma ekiplerimizle birlikte faaliyet halindedir.

"Yurt dışından 3 bin 294 arama kurtarma personeli geldi"

Yine hava araçlarını kullanma şansımız bu sabah itibarıyla arttı. 6 A400 M, 6 C-130, 19 CN-235 ki bunlardan 4'ü ambulans uçaktır... Sağlık Bakanlığımızın ambulans uçaklarına ilave olarak 4 KC-135 tanker uçağı ve 26 helikopter...Helikopterleri hava şartları çerçevesinde son derece dikkatli değerlendiriyoruz. Özellikle şu anda Adana Havalimanı lojistik üssü haline gelmiş durumda. Özellikle yurt dışından gelen, bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerini çok hızlı şekilde Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere Malatya'ya çok hızlı şekilde sevk ediyoruz. Hava araçları konusunda da iyi bir çalışma an itibariyle devam ediyor. Hava şartları bozmazsa gelen ekiplerin tamamını ekipmanlarıyla birlikte, mevcut 12 bin 181 arama kurtarma ekibine ilave olarak sahaya göndereceğiz. Sadece havadan değil, karadan da yine otobüslerle ve ekipmanları da kamyonlarla da sahaya sevk edilmektedir.

Diğer ülkelerden gelen yardımların boyutuna baktığımızda da 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. 70'in üzerinde ülke talepte bulundu, bunlardan 14'ü fiilen sahada ve şu anda biraz önce de ifade ettiğim Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasında. Bunlar Çekya, Fransa, Malta, Hollanda, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Katar, İngiltere ve Rusya'dır. Bu ülkelere de ayrıca teşekkür ediyoruz. 3 bin 294 personel ve yine 9 arama kurtarma köpekleri de ilaveten buna dahildir.

Hastanelerimizden sağlık ekiplerimizden bahsetmiştim. Özellikle dün bahsettiğimiz hastanelerimizde hasar boyutunda bir değişme yok. Dolayısıyla dışarıdan da içeriden de gelen sahra hastaneleriyle ilgili elimizde sahra hastanelerimiz de mevcut. Çok hızlı şekilde onların da yine kurulumlarını yapıyoruz. Bu hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde de yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatını da yapıyoruz. Yerelde de yine sahra hastaneleri ve çadır hastaneler dahil bunlarla hizmet vermeye devam ediyoruz.

Barınmada yine tüm Türkiye çapında çadırlarımız ve battaniye, yatak, mutfak setleri ve yastık çarşaf setleri hem AFAD'ın depolarında bulunanlar, gerek Kızılay'ın depolarında bulunanlar gerekse STK ve yerel yönetimlerce yapılan yardımlar bunlar sahaya iletilmeye çalışılmakta. Özellikle dün akşam ve gece boyu yaşadığımız tipiden kaynaklı yolların afet bölgesi dışında da kapanıyor olmasından kaynaklı biz bugün itibarıyla da buraya hava yolu aracılığıyla bu ihtiyaçların afet bölgesine intikalini önceliklemiş durumdayız.

"380 bin afetzedeye MEB ve Bakanlık koordinasyonunda barınma imkanı sağlandı"

Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin dün itibarıyla yerleşim yerlerini pansiyon, yurtlarını, gençlik merkezlerini, spor salonları, öğretmen evleri diye ifade ettiğimiz yerleri depremzedelere açmıştı. Oradaki son durum Milli Eğitim Bakanlığında 301 bin 512 kişi, Gençlik Spor Bakanlığımız koordinasyonunda yeni üniversiteler çerçevesinde 78 bin yaklaşık 79 bin kişi, toplamda da yaklaşık 380 bin 500 afetzede buralarda şu anda barındırılıyor. Dolayısıyla beslenme imkanları da sunulmakta bu bölgelerde.

"Afet bölgelerine ulaşım son derece önemli ve kritik"

Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda Hatay-Reyhanlı Devlet Yolu vardı, burası da ulaşıma kapalı alan. Burada alternatif yol kullanılmakta, kapalı alanlarda yine geçişi kontrollü olarak sağlayalım diye... Osmaniye- Antep yolu üzerinde Nurdağı mevkisinden dolayı orada yine tek yönlü geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası...Malatya-Maraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da yine alternatif güzergah kullanılmaktadır. Özellikle Kayseri, Pınarbaşı ve Göksun yolu çerçevesinde o bölgede de afetten kaynaklı değil de tipiden kaynaklı sıkıntılar gece boyu da devam etti. Ama zorunlu geçişler için buralar açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerine ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi afetle mücadele eden ekiplerimizin ve araçlarımızın sahada çalışmalarını çok hızlı şekilde yerine getiriyor olabilmesi için bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli.

"Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu"

Afet bölgesinde işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama kurtarmadır, barınmadır ve benzeri alanlarda herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu yolları kullanmamaları... Dolayısıyla burada bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'a, 48 saat itibarıyla görevli araçların, afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir. Burada bizim vermek istediğimiz mesaj bu tür tedbirlere gerek olmadan bölgede işi olmayan vatandaşlarımızın o yolları kullanmamaları.

"Elektrik kontrollü olarak veriliyor"

Elektrik konusunu dün yine gece paylaşmıştım. Orada da baktığımızda dünkü Osmaniye ile dünkü notlarımdan paylaşıyorum. Enerjide elektrik ile alakalı Hatay'a, Reyhanlı'ya bugün vereceğimizi ifade etmiştim. Bugün Reyhanlı'ya veriyor olacağız elektriği. Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da yine tamamına verilecek durumda ve AFAD'ın onayının gerektiğini ifade etmiştik. Tamamlandı buraya veriliyor fakat tamamı yine enkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak. Osmaniye'de Merkezbahçe ve Kadirli'de yine tüm alanın kontrol edildikten sonra riskin olmadığına dair onay verildikten sonra elektrik verilecek demiştik, bugün itibarıyla bu tamamdır, kontrol edilmiştir ve bölgeye elektrik verilmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş'ta merkezde kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen verilmeye başlandı. Pazarcık henüz verilmiyor. Diğer ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

"Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gaz verilebilmesi için çalışmaya başlandı"

Doğal gaz ile alakalı 6 noktada ana hatta sorun olduğunu ifade etmiştim. Bunlarla ilgili bugün çalışmaların tamamı gerekli ekipmanlar sahaya iletildi ve çalışmalar başlamış durumda. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gaz verilebilmesi ile alakalı ekipler çalışmaya başladılar. Yaklaşık 2-3 gün alacağını dün itibarıyla ifade etmiştik. Dolayısıyla bura merkez ve ilçeleri kapsayan bir çalışma. Bölgedeki gerek jeneratörler gerekse normal akaryakıt ve jeneratör yakıtı çerçevesinde de Enerji Bakanlığımız koordinasyonunda bölgeye akaryakıt ve jeneratör yakıtı sevkiyatı devam ediyor.

Tüm illerle ilgili notumu paylaşayım; Kahramanmaraş 530 kaybımız, yaralı 2 bin 900. Hatay 872 kaybımız ve 2 bin 666 yaralımız. Osmaniye 293 kaybımız, bin 315 yaralımız. Adıyaman 720 kaybımız, 400 yaralımız. Diyarbakır 92 kaybımız, 770 yaralımız. Şanlıurfa, 95 kaybımız, bin 791 yaralımız. Gaziantep, 481 kaybımız, 3 bin 890 yaralımız. Adana, 146 kaybımız, 2 bin 611 yaralımız. Malatya, 166 kaybımız, 3 bin 298 yaralımız. Bu arada Elazığ diye eklemiştik dün akşam 2 kaybımız ve 376 yaralımız söz konusu. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.