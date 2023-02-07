Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı. 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 834 kişi yaralandı. 6 bin 217 bina yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerden etkilenen 10 ilde ve ilçelerinde vatandaşların fırınlardan ücretsiz ekmek alabileceğini duyurmuştu.

10 ilde ve ilçelerinde ekmekler ücretsiz

Oktay, "Tüm illerimizde normal aşevleri, beslenme merkezleri kuruldu. Kızılay başkanlığında beslenme hizmet grubumuz, bakanlarımızın koordinasyonunda, mülki idarenin fiilen yürütmesinde beslenme faaliyetleri devam etmekte. 10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımızı ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla" diye konuştu.