AFAD Başkanı Memiş: Sendaya'da canlı izine rastlanmadı

AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel otoritelerin, Türkiye Şam Büyükelçiliği'ne yaptığı müracaat üzerine bölgeye gittiklerini belirten Memiş, bugün hava aydınlanır aydınlanmaz hapishanede çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

120 personel, 4 arama kurtarma köpeği, 43 araçla beraber, teknolojik cihaz ve ekipmanlarla binadaki üç sektörde çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Memiş, herhangi bir canlı izine rastlanmadığını açıkladı.

Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bina içerisinde tek tek bütün katlar, zemin bölmesi, hücreler, koğuşlar, binanın her tarafını çok dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol ettik. Bununla birlikte avluda da çalışmamıza devam ediyoruz. Tabelalarda da açıkça göstermişler mayınlı bir bölge de var. Dolayısıyla bu açık alanda yapacağımız çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Yerel otoriteyle irtibatlı bir şekilde bu mayınlı alanın tamamıyla temizlenmesinden sonra da detaylı bir şekilde arama çalışmasına ilerleyen süreçte devam edebiliriz.

AFAD Başkanı Okay Memiş: Binanın tamamı, tüm koğuşlar tarandı. Neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Bina içerisine gömülmüş herhangi bir mahkuma rastlanmadı. pic.twitter.com/5Qkj1prluV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 17, 2024

"Dünya bu insanlık dışı rejimin uygulamalarına tanıklık etti"

Bununla birlikte bugün binanın içerisindeki çalışmayı tamamladık. Yarın da bu alanda çalışmamızı devam ettireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ve Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor döneminde, onların bu süreçlerinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bu baskıcı rejimin, totaliter rejimin nelere sebep olduğunu bu binada zaten fazlasıyla gördük. Bütün dünya bu insanlık dışı rejimin uygulamalarına tanıklık etti. Dolayısıyla bu zor zamanlarda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun uluslararası insani yardımdan sorumlu teşkilatı AFAD olarak buradaki kardeşlerimizin yanındayız. Başka hiçbir niyetimiz yok. Onların toprak bütünlüğünden yanayız.