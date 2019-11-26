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AFAD Arnavutluk'a arama kurtarma ekibi gönderecek26 Kasım 2019 Salı 11:53 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 12:08
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderecek.
[Fotoğraf: AA]
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bölgeye ekip göndereceğini açıkladı. Açıklama şu sözlere yer verildi:
"Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD arama kurtarma ekibi, 3 araç ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla bölgeye gidiyor."
Kaynak: AA
Etiketler: AFAD Arnavutluk arama kurtarma