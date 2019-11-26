Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bölgeye ekip göndereceğini açıkladı. Açıklama şu sözlere yer verildi:

"Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD arama kurtarma ekibi, 3 araç ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla bölgeye gidiyor."

Kaynak: AA