Oktay: Terörden temizlenen bölgelere 370 bin kişi geri dönüş yaptı26 Kasım 2019 Salı 11:16 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 11:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep’te "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"nda konuştu.
Oktay, "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı" dedi.
"Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız." diyen Oktay, şöyle konuştu:
"Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."
Kaynak: AA