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MHP Lideri Bahçeli: CHP'de sular artık durulmaz26 Kasım 2019 Salı 10:15 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 10:16
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili konuştu. Bahçeli, CHP'deki suların artık durulmayacağını belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesine verdiği röportajda CHP'de yaşananları değerlendirdi.
Bahçeli, CHP'de yaşananları, 'Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesi' olarak nitelendirdi.
"CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir"
Röportajında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bahçeli, "CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu günden güne erirken Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dengelerini de bozmanın çabasındadır" dedi.
Bahçeli, CHP'deki suların artık durulmayacağını belirtti.