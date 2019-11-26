MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesine verdiği röportajda CHP'de yaşananları değerlendirdi.

Bahçeli, CHP'de yaşananları, 'Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesi' olarak nitelendirdi.

"CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir"

Röportajında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bahçeli, "CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu günden güne erirken Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dengelerini de bozmanın çabasındadır" dedi.

Bahçeli, CHP'deki suların artık durulmayacağını belirtti.