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Bakan Varank: Yerli araçlar aralıkta sahneye çıkıyor26 Kasım 2019 Salı 11:57 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 12:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin Otomobili Projesi ile otomobil sanayisini güçlendirmeyi hedefliyor.
500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üzerine çalışan Bakanlık, yıl sonunda prototipi kamuoyuna tanıtacak. 2022'nin ikinci yarısında da araçlar satışa çıkmış olacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mayıs ayında, otomobilin fiyatının küresel olarak yarışabilecek düzeyde olacağını açıklamıştı.
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