Yerel seçim hazırlıklarını hızla sürdüren siyasi partiler, bir yandan kampanya hazırlıkları yaparken, diğer yandan da aday tespit çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 76 büyükşehir ve il belediye başkan adayını belirledi.

AK Parti'nin, Cumhur İttifakı kapsamında Adana, Mersin, Osmaniye, Manisa'da belediye başkan adayı göstermeyerek, MHP'nin adayını desteklemesi bekleniyor. Muğla büyükşehir ve ilçe belediyeleri için adayların AK Parti MKYK üyesi Markar Esayan tarafından hafta sonu açıklanacağı ifade ediliyor.

AK Parti bu arada 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını da belirledi. Kalan 30 ilin ilçelerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması öngörülüyor.

Samsun, Ordu, Erzurum, Gaziantep ve Antalya'nın ilçelerinin adaylarının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

AK Parti'de aday tanıtımları, 27 Ocak'ta Antalya'da ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla tamamlanacak.

AK Parti Seçim Manifestosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 31 Ocak'ta ilan edilecek ve 1 Şubat itibarıyla seçim kampanyası başlatılacak.

CHP'de gözler yarın yapılacak PM'de

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yarın yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak.

Bir taraftan İyi Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor.

Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının yarın gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor.

CHP, İyi Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak.

Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İyi Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti.

İki parti Mersin Büyükşehir Büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime giriyor. İttifak çerçevesinde, Ordu'nun kime bırakılacağı henüz netleşmese de burada CHP adayının destekleneceği konuşuluyor.

İyi Parti ittifakı kapsamında Ordu'nun yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarının da CHP'den açıklanması bekleniyor. İyi Parti ise mutabakat kapsamında, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak.

Bugüne kadar 28 ilin adaylarının açıklandığı CHP'de, belediye başkan adayları henüz duyurulmayan iller, Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Elazığ, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Yozgat ve Zonguldak. Bu illerden hangisinin İyi Parti'ye bırakılacağı da henüz netlik kazanmadı.

MHP 650 adayını açıkladı

Yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde MHP, şu ana kadar 3'ü büyükşehir, 46'sı il, 601'i ilçe ve belde olmak üzere toplam 650 adayını açıkladı.

MHP, AK Parti ile yaptığı Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. 51 ilde ise kendi adayını çıkaracak MHP, şu ana kadar aralarında Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bolu, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Batman, Şırnak, Kilis, Düzce, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman, Ardahan, Çankırı, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kars, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Zonguldak, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Yalova, Yozgat, Bartın, Isparta, Osmaniye ve Karabük'ün de bulunduğu 46 ilde belediye başkan adayını açıkladı.

MHP'nin, geriye kalan Kırklareli, Çanakkale, Burdur ve Çorum il belediye başkan adaylarını da bu hafta içinde açıklaması planlanıyor.

MHP'nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den ise jest yaparak aday çıkarmaması bekleniyor.

Devlet Bahçeli, 17 Ocak Perşembe günü de seçim gündemiyle il başkanlarını toplayacak. Toplantıda, "Cumhur İttifakı'nın esaslarına riayet" için yapılması gerekenler ve 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili teşkilatların yürüteceği genel çalışmalar ele alınacak.

HDP 41 il ve ilçe adayını belirledi

HDP'de yerel seçimlere ilişkin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aralarında Van, Mardin, Kars ve Muş'un da bulunduğu 41 il ve ilçede adaylarını açıklayan HDP, kendisi açısından kritik önemde gördüğü illerde milletvekillerini aday gösterdi.

Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ı, Kars Belediyesi için ise partisinin Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'i aday gösteren HDP'nin Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta da milletvekillerinden aday göstermesi bekleniyor. Milletvekilleri aday gösterilerek kritik illerde, seçim öncesi adaylara yönelik yapılabilecek operasyonların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde aday belirleme çalışmaları kapsamında ittifak arayışları da sürüyor. Çalışmalar ve görüşmeler ağırlıklı olarak il teşkilatları üzerinden yürütülürken, hazırlanan raporlar HDP Genel Merkezi'nde seçim için kurulan Merkezi Komisyona sunuldu. Batı illeri için bütün seçim bölgelerinde aday çıkartmak veya bazı büyük metropollerde aday çıkarmamak üzerinden tartışmalar devam ederken, bugün gerçekleştirilecek HDP MYK toplantısında konu yeniden ele alınacak.

Toplantıda, HDP'nin batı illerine ilişkin tavrının netleşmesi beklenirken, bazı illerin adayları da kesinlik kazanacak.

İyi Parti ise şu ana kadar 8'i büyükşehir 20'si il, 93'ü de ilçe ve belde olmak üzere 121 adayını açıkladı.

İyi Parti'nin CHP ittifakı kapsamında Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak.

Saadet Partisi 10 il açıkladı

Saadet Partisi 10 il, 84 ilçe ve 15 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Partinin Hakkari, Isparta, Eskişehir, Edirne, Karabük, Çankırı, Karaman, Tokat, Bitlis ve Adıyaman adayları belirlendi.

Saadet Partisi, yerel seçim kampanyasının konseptinin, sloganının, müziğinin, seçim beyannamesinin ve adayların tamamına yakınının açıklanacağı tanıtım toplantısını 27 Ocak’ta yapacak.

Kaynak: AA