Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı kararı
Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Adana Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
Son Haberler
- 06:19
- 05:36
- 04:38
- 03:51
- 02:50
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Batı Karadeniz için tüm kurumlarımızla teyakkuzdayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz