İbrahim Kalın, Habertürk'te katıldığı programda İsveç ve Finlandiya'nın NATO müzakereleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İsveç ve Finlandiyalı muhattaplarımızla iki toplantı yaptık. Dün Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesine binaen biz 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakan Yardımcımız Sedat Önal Bey'le birlikte tekrar yarın sabah Brüksel'e gidiyoruz. Madrid zirvesi öncesi bir tur daha yapacağız. Biz meseleyi, üzerinde müzakere ettiğimiz konuları bir noktaya getirdik. Oradan geri adım atmamız söz konusu değil. Bunu karşı tarafa da ilettik, ‘top artık sizin sahanızda’ dedik.

Salı günü Madrid’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacak. Bu zirveye katılmak bizim pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor."