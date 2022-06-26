Bakan Soylu: Batı Karadeniz için tüm kurumlarımızla teyakkuzdayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de tüm paydaş kurumlarımızla teyakkuzdayız" ifadelerine yer verdi.
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Batı Karadeniz'de beklenen şiddetli sağanakla ilgili 'Teyakkuzdayız' mesajı verdi.
Paylaşımında, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla teyakkuzdayız. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi.
????TEYAKKUZDAYIZ????— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 26, 2022
Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı
????Kastamonu
????Sinop
????Bartın
????Karabük
????Zonguldak
ve tüm Batı Karadeniz'de;
Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla
TEYAKKUZDAYIZ
Lütfen uyarıları dikkate alalım pic.twitter.com/wrtm7NzLbo
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