Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Batı Karadeniz'de beklenen şiddetli sağanakla ilgili 'Teyakkuzdayız' mesajı verdi.

Paylaşımında, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla teyakkuzdayız. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi.