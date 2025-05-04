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Gündem
AA 04.05.2025 16:45

Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e saldıran kişiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'ye ilişkin, "Bazı çevrelerce oluşturulmak istenen 'müebbet aldı, serbest bırakıldı' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e saldıran kişiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özel'e saldırıda bulunan S.T. hakkındaki "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmelerle ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı
CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı

Özel'e yönelik fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını, ilgili soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesince iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır. Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir. 2005'te AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır. Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen 'müebbet aldı, serbest bırakıldı' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır."

CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki S.T. olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İlk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin bir bulguya rastlanmadı

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 yaşındaki kızı M.T. ve 17 yaşındaki oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, 11 yaşındaki küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelinin irtibatları, olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da incelendiği belirtildi.

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