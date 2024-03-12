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Gündem
TRT Haber 12.03.2024 15:15

Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu için istenen belgeleri tamamladık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu için soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek "İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçiçi tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabi yazı geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu için istenen belgeleri tamamladık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar:

(Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi)Soruşturma devam ediyor. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçiçi tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabi yazı geldi.  Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz.

 

Hem diplomatik yollardan iadesini talep ediyoruz hem de interpol aracılığı ile bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama devam etsin. Bu dosya kapsamında 2 gözaltı gerçekleşti. Olay yerine gelen ve sorasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı.

Erdoğan'ın "son seçimim" açıklaması

Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir. Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'de 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır.

CHP'ye para sayma soruşturması

Dün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı. 

 

Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bir açıklama yapıldı, partiye yapılan bağış olduğu söylenildi. Bağışın da kuralları var, siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli miktarı bellidir. Yani savcılık bu paranın kaynağını elbetteki soracaktır. Tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Lehte ve aleyhte çok beyan var.

 

Eğer bir suç varsa, bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda soruşturmayı başlatmıştır. Suç unsuru var mı yok mu tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bunu da biz titizlikle takip ediyoruz.

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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