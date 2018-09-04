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Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi

Adalet Bakanlığı, 1000 adli hakim ve savcı için müracaatları aralık ayında almaya başlayacak. Bakanlık ayrıca, 100 idari yargı hakimi ve 15 bin personel alımı yapacak.

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Adalet Bakanı Gülden personel alımı müjdesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber’e konuk oldu. TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç’un gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, 1000 adli hakim ve savcı için müracaatları aralık ayında alacaklarını söyledi.

Gül ayrıca, 100 idari yargı hakimi alınacağını ve 15 bin de personel için de mükalatların başlayacağını ifade etti.

“Vatandaşlarımız davasının ne zaman biteceğini bilecek”

“Yargıda Hedef Süre” uygulamasına da değinen Bakan Gül, uygulamanın tüm adliyelerde başladığını söyledi. Gül, "Uygulama ile temel hedefimiz, yargıya güveni artırmak ve yargının hızlanmasını sağlamak" dedi.

Yargılamayı ve hedef süreyi uzatan unsurların tespit edileceğini ifade eden Gül, “Hem yargılama hem de ceza aşamasında süre belirlendi. Belirlenen süre aşılırsa sistem bizi uyaracak. Dava açıldıktan sonra ne zaman sonuçlanacağı bilinecek. Yargı sitemimiz üzerine analiz yapılacak. Vatandaşlarımız da davasının ne zaman biteceğini bilecek, şeffaf bir sistem olacak. 1 Ocak’tan sonra da vatandaşlarımız sistemi takip edebilecek." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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