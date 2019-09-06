Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna ilişkin, "AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı 82 milyonun yargısıdır, hiçbir zümreye teslim edilemez.https://t.co/hMUsLwbZaR pic.twitter.com/rXEHGj0OhV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2019

Gül, "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için her türlü desteği yapacağız." diye konuştu.

Gül yargı reformuna ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız. Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz. Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz. Tutuklulukta azami sürelere ilişkin bir yasal düzenleme çalışıyoruz"

"Elektronik tebligat sayısı 10 milyonu geçti"

Adalet Bakanı Gül, elektronik tebligat sayısının 10 milyonu geçtiğini ve 125 milyon lira tasarruf edildiğini söyledi.

Kaynak: AA