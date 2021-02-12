Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

- (Yargı reformunda son durum ne?) Reform dediğimiz gündem ne ilk ne son. AK Parti kurulduğu günden beri vesayetle mücadele etmiştir. 2023'e kadar yargı alanında neler yapılması gerektiğini anlatan bir yol haritası. Bunu yaparken toplumun her kesimini oturduk, dinledik. Buradaki hedeflerden biri de insan hakları eylem planının hazırlanması. 1,5 yıldır bir çalışma yaptık. Birçok yenilikleri içeren düzenlemeler çıktı. Yaklaşık yüzde 50'si hayata geçti. İnsan da doğduğu günden itibaren haklarıyla yaşar. Herkesin bir onuru vardır, devlet de o onuru geliştirerek hayatta kalır. Her kesimi dinledik. Sunumları da yapıldı bunun. Çok kabul gördü. Takvim açıklama sürecindeyiz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak.

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