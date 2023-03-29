Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde engel bulunmamaktadır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanı Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklamalarda bulundu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel bulunmamaktadır."
Bakan Bozdağ, konuyla ilgili 7 sayfalık bir açıklama da yayımladı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ Seçim 2023
Son Haberler
- 13:06
- 12:56
- 12:45
- 12:35
- 12:31
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte yüzde 15 indirime gidiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz