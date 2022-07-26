Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevde
[Fotograf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Dönmez
Son Haberler
- 20:53
- 20:47
- 20:44
- 20:38
- 20:44
Sıradaki Haber
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz