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Gündem
TRT Haber 22.04.2024 09:18

ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, ABD-Türkiye Terörle Mücadele İstişareleri kapsamında bugün Ankara'yı ziyaret edecek.

ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard Türkiye'ye geliyor
[AA (Arşiv)]

ABD ve Türkiye, terörle mücadele istişarelerini Mart 2024'te Washington'da düzenlenen Stratejik Mekanizma toplantılarında yeniden başlattı.

Büyükelçi Richard ve Türk hükümetinden mevkidaşları, teröristlerin seyahatini engellemek; organize suçla uğraşan terörle bağlantılı ağlarla mücadele etmek; PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının sağlanması; Afrika ile Güney ve Orta Asya'da bulunan DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturduğu tehditlere karşı işbirliği yapmak için ABD-Türkiye terörle mücadele iş birliğini genişletecek ve güçlendirecek.

Büyükelçi Richard ayrıca Türk yetkililerle küresel finans kanallarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesiyle daha fazla mücadele etmenin yolları konusunu da görüşecek.

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