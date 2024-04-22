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TRT Haber 22.04.2024 08:06

8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildi

8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay’da “Bozdoğan-28” Operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda başta 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.  

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya Terör Örgütü
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