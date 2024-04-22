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Gündem
TRT Haber 22.04.2024 06:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey yetkililerle görüşecek. Tarihi ziyarette başta güvenlik olmak üzere ticari ilişkiler ve su sorunu masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

Erdoğan, Bağdat’a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek. Ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gidiyor.

Ziyaretin en önemli gündem maddeleri; terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.

Irak ile enerjide yeni sayfa açılıyor
Irak ile enerjide yeni sayfa açılıyor

Teröre karşı ortak harekat merkezi kurulması planlanıyor

Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak’ın su sorunu. Erdoğan, Irak’ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.

Ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’taki resmi ziyaretinin ardından Erbil’e de gidecek.

Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar ele alınacak. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. 

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