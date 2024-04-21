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Ekonomi
TRT Haber 21.04.2024 15:30

Irak ile enerjide yeni sayfa açılıyor

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen diplomatik görüşmeler yeni bir boyuta taşınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidecek. Ziyarette masadaki en önemli konu başlıklarından birinin enerji olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Nisan'da Irak'a gidiyor.

En son 2012'de Başbakan iken ziyaret ettiği Bağdat'a, önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Enerji başlığının, ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, enerjinin bölgedeki öneminden bahsetti.

Akyener, "Bölgenin yeniden huzura ve refaha kavuşabilmesinin yegane yolu gördüğümüz kadarıyla enerkidir. Enerjinin doğru kullanılması sayesinde istikrar sağlanacak ve bölge terörden temizlenecektir" dedi.

Türkiye-Irak enerjide yeni sayfa açıyor

Türkiye enerjide merkez ülke olma hedefine adım adım ilerliyor. Bir yandan da komşu ülkelerle enerji iş birliklerini derinleştiriyor.

Bu kapsamda yeni bir sayfanın açılacağı ülkelerden biri de Irak.

İki ülke arasında son 1 yılda yaşanan gelişmelerin ardından, hedef şimdi Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın yeniden hizmete alınması.

Irak merkezi hükümetinin petrol boru hattında yapacağı çalışmaları, nisan ayı sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanması ve hattın açılmasıyla birlikte de günde 350 bin varil petrolün Türkiye'ye transfer edilmesi planlanıyor.

Enerjide iş birliği

Akyener, "Türkiye’nin enerjide merkez olma hedefinin argümanlarından bir tanesi de petrol. Bir kere Ceyhan Petrol Boru Hattı yeniden aktife edilirse ve daha fazla kapasitesi geliştirilerek daha fazla kaynak buraya sevk edilerek süreç devam ettirilirse Türkiye’nin petrolde bir merkez olmasıyla alakalı hedeflerine katkı sağlayacak bir unsurdur" diyor.

Türkiye petrol ve doğal gaz arama çalışmaları konusunda da yeterliliğe sahip.

Haber: Ebru Kurt Oruk
Kamera: Hasan Uslu

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