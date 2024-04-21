Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı'ndan SGK'ya 10 ödül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 22 yılda yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm hamlesinin en başarılı alanlarından biri olan SGK'nin, çalışma ve hizmetleriyle tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiğini belirtti.

Kurumun, 16-18 Nisan'da Portekiz'de gerçekleştirilen ISSA Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu'nda, ISSA İyi Uygulama Ödülleri kapsamında, 7'si liyakat ve 3'ü de iyi uygulama tasdik ödülü olmak üzere 10 ödüle layık görüldüğünü belirten Işıkhan, "Yüksek özveri ve fedakarlıkla milletimize hizmet eden SGK ailemizi tebrik ediyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla çalışmalarımızı gayretle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.