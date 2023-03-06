Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD Büyükelçisi Jeff Flake, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
Flakake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.
Etiketler: ABD
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