Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'li heyetten Ayasofya Camii ziyareti
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ve ailesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell ile elçilik çalışanları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
Ayasofya-i Kebir Camii'ne saat 15.00 sıralarında gelen ABD'li heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile caminin Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın eşlik etti.
[Fotoğraf: AA]
Camiye giriş ve çıkışı, turistler için ayrılan kapıdan yapan heyet, 45 dakika süren ziyaretin ardından buradan ayrıldı.
Heyet, daha sonra Rüstem Paşa Camisi'ne de ziyarette bulundu.
Etiketler: Ayasofya Camii abd heyeti ziyaretSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:28
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