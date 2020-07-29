Ayasofya-i Kebir Camii'ne saat 15.00 sıralarında gelen ABD'li heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile caminin Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Camiye giriş ve çıkışı, turistler için ayrılan kapıdan yapan heyet, 45 dakika süren ziyaretin ardından buradan ayrıldı.

Heyet, daha sonra Rüstem Paşa Camisi'ne de ziyarette bulundu.