Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı, Covid-19 hastalığına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sevdiklerimizle bir araya gelmemize mani oldu. Buruk geçen Ramazan Bayramı eski bayramları bize özletti. O günden bugüne değişen şeyler var. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçtik. Kurban Bayramı'nı mevcut şartlarda ruhuna en uygun şekilde yaşamanın yolunu biliyoruz. Gelenek ve göreneklerimizle bayramı daha da zenginleştiriyoruz.

Kurban Bayramı'nda dikkat etmemiz gereken hususları üç grupta toplayacağız. İlk gruptaki tedbirler; Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır. Müşteri ve satıcılar arasında el sıkışma suretiyle pazarlık yapılmamalıdır. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler hayvan satış alanlarında bulunmamalıdır. Kurbanlıklar belediyelerin kesim yerlerinde kesilmelidir. Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır. Maske mesafe ve el temizliği kurallarına her aşamada dikkat edilmelidir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır. Bu alanlarda olabildiğince kısa kalınmalıdır. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalıdır. https://t.co/SYJH7369ZL pic.twitter.com/1n6v4DE7Ds — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

İkinci gruptaki tedbirler namazla ilgilidir; Cemaatle kılınacak namazlarda, abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalıdır. Cami şadırvanında alınmamalı evde alınmalıdır. Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Maske ve sosyal mesafe kuralı bütün bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflar sıklaştırılmamalı seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok açık hava kullanılmalıdır. Vaaz ve namaz süreleri kısa tutulmalıdır. Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır. Bayramlaşma amacıyla gruplaşma meydana gelmemelidir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cemaatle kılınacak namazlarda, abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalıdır. Cami şadırvanında alınmamalı evde alınmalıdır. Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir.https://t.co/SYJH7369ZL pic.twitter.com/XbJ5mZ3LKo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Üçüncü gruptaki tedbirler bayramlaşma ile ilgilidir; 65 yaş ve üstü büyüklerimizle kronik hastalığı bulunanlar lütfen bayram namazına gitmesin. Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmeli. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Başka aile ve konukların bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir. Yoksullara et dağıtılacaksa dikkatli olumlalıdır. Bayram günlerinde bir araya gelmek zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir. Eğer eve ziyaretçi alınmışsa ev havalandırılmalıdır. Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı. Bayram boyunca dikkat edeceğimiz en kritik husus şudur, el öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 65 yaş ve üstü büyüklerimizle kronik hastalığı bulunanlar lütfen bayram namazına gitmesin. El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. https://t.co/SYJH7369ZL pic.twitter.com/HjMI2iaeL8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Kurban bayramında kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur.

Kurban Bayramı'nda işi öyle ciddiye alalım ki artık gözümüz vaka tablosunda olmasın. Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak. Bayramda risk alırsak bu bize ağır bir vebal yükler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kurban Bayramı'nda kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Bayramda işi öyle ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın. https://t.co/SYJH7369ZL pic.twitter.com/5SQC8Sadz0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Salgınla mücadele bir ülkenin bütün insanlarının katılımıyla gerçekleşir bunun bilincinde olan vatandaşlarımıza minnet borçluyuz. Sonuç verecek kısıtları gönüllü olarak koyacak olan sizlersiniz. Risk geçmiş değil, kurallara mutlak uyum çok önemli.

Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı.

Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.https://t.co/SYJH7369ZL pic.twitter.com/nkqcmdDUAb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'ın üzerindedir.

Bazı illerimizde yaşanan artışlar nedeniyle bölgesel tedbirler farklılık gösterebilir. Tüm tedbirleri İçişleri Bakanlığı ile müzakere ettik, duyurusu yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bazı illerimizde yaşanan artışlar nedeniyle bölgesel tedbirler farklılık gösterebilir. Tüm tedbirleri İçişleri Bakanlığı ile müzakere ettik, duyurusu yapılacak.https://t.co/SYJH7369ZL pic.twitter.com/SFXADbUQMW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Eğitimin nasıl olacağı bir iki hafta içinde netleşecek. Okullardaki eğitimin uzaktan eğitim mi, hibrit eğitim mi, ya da karma eğitim mi olacağı konusunda çalışmalar yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullardaki eğitimin uzaktan eğitim mi, hibrit eğitim mi, ya da karma eğitim mi olacağı konusunda çalışmalar yapılıyor.https://t.co/SYJH7369ZL pic.twitter.com/u4dhYbLEhr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Önümüzdeki ocak, şubat, mart gibi, yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir. 1-2 ay içinde olacak beklentisinde olmamalıyız.

[Aşı çalışmalarında son durum] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir.https://t.co/SYJH7369ZL pic.twitter.com/VXXUXe8UWH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

TÜİK ile yaptığımız araştırmaya göre, pozitiflik oranı yüzde 0,26 yani 10 bin kişide 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir. Belirtisi olsa zaten müracatta bulunurdu. Bu,10 bin kişide 26 kişinin herhangi bir belirti göstermeden aramızda dolaştığını gösteriyor. Maskenin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından çok önemli.