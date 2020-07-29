Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirildi.