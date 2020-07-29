Tunceli'de Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başladı
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 1006 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı "Yıldırım" operasyonlarının 4'üncüsünü Tunceli'de başlattı.
"Munzur-Kutu" adı verilen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1006 personel görev alıyor.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020
Tunceli̇’de “Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.006 personel görev alıyor. Detayları @trthaber muhabiri Burak Dündar aktardı. pic.twitter.com/gsvOeGvUoF
Temmuz ayı ortası ile başlayan "Yıldırım" operasyonlarında şimdiye kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
Operasyonlarda çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
- 13:28
- 13:27
- 13:25
- 13:21
- 13:18