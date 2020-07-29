İçişleri Bakanlığı "Yıldırım" operasyonlarının 4'üncüsünü Tunceli'de başlattı.

"Munzur-Kutu" adı verilen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1006 personel görev alıyor.

#SONDAKİKA

Tunceli̇’de “Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.006 personel görev alıyor. Detayları @trthaber muhabiri Burak Dündar aktardı. pic.twitter.com/gsvOeGvUoF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Temmuz ayı ortası ile başlayan "Yıldırım" operasyonlarında şimdiye kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Operasyonlarda çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.